20 أكتوبر آخر موعد لإزالة «دعاية» انتخابات «الوطني»

تغلق اللجنة الوطنية للانتخابات، بنهاية ساعات دوام اليوم، باب التقدم بالطعون على النتائج وعملية الفرز لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي تم فتحه على مدى ثلاثة أيام، تمهيداً للفصل في أيّة طعون (حال تقديمها) وإعلان النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل، فيما حدّدت اللجنة يوم الجمعة 20 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لإزالة كل مظاهر حملات الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، حفاظاً على المظهر العام والتنسيق الحضاري.

وتفصيلاً، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن آخر موعد محدد لقيام جميع المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي أُعلنت نتائجها الأولية، الأحد الماضي، بإزالة كل مظاهر حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، سيكون يوم الجمعة 20 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية منحت جميع المرشحين مهلة أسبوع كحد أقصى، لإزالة كل مظاهر حملاتهم الانتخابية، يبدأ بنهاية ساعات الدوام يوم الجمعة المقبل، والذي سيشهد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة أو التغريم بغرامة قد تصل إلى 10 آلاف درهم.

وأشادت اللجنة بالتزام وحرص المرشحين كافة على محافظة حملاتهم الانتخابية على على المقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مساء الأحد الماضي، النتائج الأوّلية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أسفرت عن فوز 20 مرشّحاً من بين 298 مرشحاً ومرشحة يمثلون إمارات الدولة، بعد منافسة انتخابية قاربت الشهرين، شهدت أجواءً من الاحترام المتبادل بين المرشحين بعضهم البعض، وانتهت بمشاركة جماهيرية تخطت 175 ألفاً و487 ناخباً وناخبة. فيما تعلن اللجنة اليوم، غلق باب التقدم بالطعون على نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي تم فتحه على مدى ثلاثة أيام، يحق خلالها لكل مرشح الطعن في نتائج عمليتي الاقتراع والفرز، باستخدام نموذج معتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لثلاثة شروط، أولها أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، والثاني أن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأخيراً، أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

وأكدت اللجنة أن تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز لا يحول تماماً دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، لافتة إلى أنها ستفصل في الطعون التي تقدّم إليها (حال تقديمها) يوم الجمعة المقبل (13 أكتوبر) في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، على أن تعلن اللجنة في اليوم نفسه النتائج النهائية للانتخابات، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية، فإن قرارات النظر في الطعون على العملية الانتخابية ونتائج الفرز التي ستعلنها اللجنة الوطنية للانتخابات ستحوز قوة الأحكام النهائية، يحق للجنة الوطنية للانتخابات، مع أحقية اللجنة في أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في أي إمارة، إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية، وتبلغ ذوي الشأن بذلك.

• اللجنة أشادت بالتزام وحرص المرشحين على محافظة حملاتهم الانتخابية على الشكل الجمالي للبيئة.