«بلا حدود».. شعار منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شعار «بلا حدود» (Beyond Boundaries) للدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع معهد إدارة المشروعات (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي من 15 إلى 18 يناير 2024 في مدينة جميرا.

وأعلنت الهيئة فتح باب التسجيل في المنتدى اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، على الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae.

ويأتي تنظيم المنتدى تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن المنتدى في دوراته الثماني السابقة أسهم في ترسيخ مكانة دبي عالمياً في ريادة تنفيذ المشروعات العملاقة والمبتكرة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد نجح المؤتمر في استقطاب الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في إدارتها وتشغيلها، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وقال الطاير: «يأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص الهيئة، على تعزيز الدور الريادي لمدينة دبي في التطوير والتنمية بالمنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها، على أسس علمية سليمة وفق أرقى المعايير والممارسات، وكذلك أن تكون حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين مختلف دول العالم».

وأوضح أن الدورة التاسعة من المنتدى ستركز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشروعات، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وستناقش 14 مساقاً موزعة على المحاور الثلاثة تشمل المجتمعات المستدامة، والمشروعات الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام. ويغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشروعات، مساقات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشروعات، ومكاتب إدارة المشروعات المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشروعات، والاقتصاد الدائري. أما محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، فيغطي مساقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.

يذكر أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات ناقش في دورته الثامنة التي أقيمت تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، عدداً من المحاور المهمة تعلقت بالابتكار والاستدامة، والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشروعات، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وشارك فيه أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً قدموا نحو 50 جلسة وحلقة نقاشية، كما صدرت عنه 32 توصية تعلقت جميعها بالاستدامة وجودة الحياة، والمساواة والتوازن بين الجنسين، والتحول المرن والمشروعات العملاقة، ومهارات القيادة والإدارة، وإدارة القيمة والفوائد، والتكنولوجيا المتقدمة، وإدارة البيانات والمعلومات.

وناقش منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات على مدى دوراته السابقة، عدداً من المحاور والموضوعات المهمة والهادفة، كما اتخذ في كل دورة شعاراً له بعد انطلاقته الأولى عام 2014، وهي شعارات تعلقت بـ«إدارة المشروعات تدعم الابتكار»، و«استشراف المستقبل»، و«إحداث فرق»، و«بناء الأمم»، تزامناً مع عام زايد، وإبرازاً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، و«تنوع الثقافات»، تماشياً مع اعتماد عام 2019 عاماً للتسامح وشعار «نحو المستقبل» في عام 2021، و«تعزيز جودة الحياة» في 2022، ليكون شعار المنتدى في الدورة المقبلة «بلا حدود».

مطر الطاير:

• المنتدى أسهم في ترسيخ مكانة دبي عالمياً في ريادة تنفيذ المشروعات العملاقة والمبتكرة.

• 14 مساقاً موزعة على 3 محاور رئيسة تناقشها الدورة.