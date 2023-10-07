الكويتي: التصويت الإلكتروني آمن ونسبة نجاحه مرتفعة

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات، الدكتور محمد الكويتي، أن التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدولة أمان، وهذا ما تم التحقق منه عن طريق الاختبارات والتقييمات، والاطلاع على كثير من المنظومات في هذا الشأن، إضافة إلى الاخذ بالكثير من المعايير الرئيسية عن طريق التطبيقات، ومن ذلك اعتماد نظام الهوية الرقمية والتعرف بواسطة نظام بصمة الوجه وغيرهما من الجوانب التقنية الاخرى.

وبين ان منظومة التصويت الالكتروني المعتمدة مؤمنة وفقا لأعلى وافضل المعايير العالمية .

وافاد الكويتي بأن نسبة نجاح المنظومة الالكترونية في التصويت مرتفعة جدا؛ وذلك في اطار نجاح دولة الإمارات في التحول الرقمي، حيث اصبحت في المرتبة الاولى عالميا وتأتي المركز الخامس في الامن السيبراني عالميا وتسعى لتحقيق المركز الاول على مستوى العالم في هذا المجال.

وحول التحديات التي واجه النظام الالكتروني للتصويت، قال إن اي نظام جديد يواجه بعض التحديات وبعض الملاحظات التحسينية وليس أمنية موضحا أن أهم هذه الملاحظات تحسين استخدام بطاقة الهوية واضافة التعرف عن طريق بصمة اليد لتعزيز هذه المنظومة وحول الية فرز اصوات الناخبين افاد بأنه يتم بعد اغلاق النظام فك التشفير ومن ثم فرز الاصوات وفقا لمعايير اللجنة الوطنية للانتخابات.

من جانبه، قال رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، عيسى المطيوعي، إن عملية التصويت تسير بشكل سلسل، حيث أن الإجراءات التي تتضمنها هذه العملية بسيطة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة حتى انتهاء الناخب من الإدلاء بصوته.

وأضاف إن الوسائل الالكترونية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات ومنها التصويت الهجين الذي يشمل التصويت الالكتروني والتصويت عن بعد اسهم في اختصار الوقت بشكل كبير في المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته مراكز الانتخابات من أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة دبي، ما يترجم زيادة الوعي بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي.

من جانبهم أكد ناخبون في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري، سهولة الإجراءات وحسن التنظيم الذي تميز به المركز ما سهل عليهم عملية اختيار من يمثلهم من المرشحين في المجلس الوطني الاتحادي.

وحرص الناخب محمد المهيري على الحضور إلى المركز والإدلاء بصوته رغم أنه من أصحاب الهمم.

وافاد مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، محمد السويدي، بأنه اختار المرشح المناسب بالنسبة له بناء على برنامجه الانتخابية وحضوره المجتمعي من خلال تفاعله مع الشؤون الحياتية للمواطنين إلى جانب مؤهلاته العلمية والعملية.

وأضاف: إن مركز التصويت في المركز التجاري العالمي في دبي تميز كغيره من المراكز الانتخابية بوجود كوادر مؤهلة ومدربة لإرشاد الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبا لطموحاتهم في العملية الانتخابية، مؤكدا أنه لم يستغرق في عملية الإدلاء بصوته أكثر من دقيقة واحدة. واشادت خولة بطي بحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات في مركز التصويت في مركز دبي التجاري العالمي، مضيفة أن استغرقت في عملية الاقتراع أقل من دقيقة.

وأضافت أبنائها الصغار اصروا على مرافقتها إلى مركز التصويت لمشاهدة العرس الانتخابي، مشيرة إلى أنها فضلت الحضور إلى المركز عن التصويت عن بعد للتعبير عن حماسها وحث الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية