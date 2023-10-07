تجمعات العوائل والأصدقاء أبرز مشاهد الاحتفال بـ "العرس الانتخابي" في الشارقة

سيطرت تجمعات العوائل، والأصدقاء على المشهد الانتخابي خلال اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي انتهت أمس، كما سطر أصحاب الهمم وكبار المواطنون درساً وطنياً بليغا حول أهمية تأدية الواجب الوطني وتلبية نداء الواجب، من خلال إصرارهم على التصويت حضورياً في مقر المركز لدعم مرشحيهم.

وشهد مركز الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادبي 2023، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين من مختلف الفئات العمرية، منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت، وكان حضور الناخبات النساء لافتاً كذلك الشباب وكبار السن.

وأكد ناخبون لـ " الإمارات اليوم" أنهم حرصوا على القدوم إلى مراكز اللجان في تجمعات عائلية ومجموعات من الأصداق للاحتفال بالعرس الانتخابي، الذي يعكس المناخ الديمقراطي الذي تتم فيه العملية الانتخابية، بشفافية ونزاهة، كذلك حرصنا على اصطحاب أطفالنا لعيش هذه التجربة الملهمة، وتربيتهم على أهمية تلبية نداء الوطن والواجب.

واستقبل المركز الناخبين بـ 52 متطوع من المواطنين، 60% منهم نساء، مزينين بأوشحة حمراء، للاحتفال بالعرس الانتخابي، وتمثلت مهمتهم في خدمة المصوتين، واستقبالاهم وإرشادهم وتدريبهم على آلية التصويت، وحل أية مشكلات قد تواجهم منذ دخولهم المركز وحتى إنجاز عملية التصويت، انتهاء بالخروج من المركز.