محمد بن راشد: المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر.. ومن مدارسنا نرى مستقبل بلادنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر، ومن مدارسنا نرى مستقبل بلادنا، وأعرب سموه بمناسبة «يوم المعلم العالمي» الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، عن شكره وتقديره لجميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر.. الأنبياء معلمون للناس الخير.. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم.. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم.. والأم مدرسة.. كلنا معلمون.. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية.. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا».

إلى ذلك، تحرص دولة الإمارات على الاحتفال بـ«يوم المعلم العالمي» الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، تعبيراً عن فخرها واعتزازها بمكانة المعلم في المجتمع ودوره في بناء أجيال المستقبل والارتقاء بجودة مخرجات التعليم والمنظومة التعليمية ككل.

وتسعى الإمارات إلى بناء تجربة نموذجية في دعم مكانة مهنة التعليم بمؤهلاتها وخبراتها ونظمها التشغيلية، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز المنظومة التعليمية وتحقيق المستهدفات وتطوير السياسات والتشريعات لبناء أجيال رائدة في كل المجالات.

وناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في عام 2019 عدداً من المبادرات في مجال تقدير وتمكين المعلم موزعة على ثلاثة محاور، هي: تمكين المعلم، وتقدير المعلم، وتحفيز المعلم.

وركزت المبادرات التي تم بحثها على دعم وتمكين المعلم في منظومة المدرسة الإماراتية، وتعزيز قدراته التخصصية والمهنية، وتقدير جهوده الوطنية في إعداد جيل يواكب التحديات ومتطلبات مهارات المستقبل بما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.

نائب رئيس الدولة:

• كلنا معلمون.. الأنبياء معلمون للناس الخير.. والقادة معلمون وقدوات لشعوبهم.. والأمهات والآباء معلمون في أسرهم.

حمدان بن محمد: شُكراً معلّمي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وللمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، جاءت تحت عنوان «شُكراً معلّمي.. Thank you teachers».