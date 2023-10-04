"الوطنية للانتخابات": التصويت الإلكتروني مستمر على مدار 24 ساعة

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية (الذين يحق لهم التصويت) إلى مواصلة التصويت"رقمياً" (عن بُعد)، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بعد غلق باب التصويت "الحضوري" في مراكز الانتخاب التسعة المنتشرة على مستوى إمارات الدولة، في أول أيام التصويت المبكر. وأوضحت اللجنة أن التصويت "عن بُعد" متاحاً أمام الناخبين على مدار (24) ساعة، اعتباراً من صباح اليوم، وحتى الساعة (الثامنة) من مساء يوم الانتخاب الرئيس المقرر السبت المقبل، بتوقيت دولة الإمارات. ومن المقرر أن تعاود مراكز الانتخاب التسعة فتح أبوابها أمام الناخبين الراغبين في التصويت حضورياً، في التاسعة من صباح غدٍ الأربعاء وحتى الساعة السادسة مساءً، في آخر أيام التصويت المبكر، على أن يتم تخصيص يوم الجمعة المقبل لـ"التصويت عن بُعد" فقط، فيما يكون السبت المقبل هو يوم الانتخاب الرئيس.