حمدان بن محمد: مستمرون في تحفيز طاقات المبدعين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، عدداً من المبدعين الذين يساهمون بأفكارهم في دمج المفاهيم الإبداعية في مسيرة دبي التنموية وبما يعكس روح الإمارة وثقافتها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت عدداً من المبدعين الذين يساهمون بأفكارهم في دمج المفاهيم الإبداعية في مسيرتنا التنموية وبما يعكس روح دبي وثقافتها ... مستمرون في تحفيز طاقات المبدعين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتطوير مجتمعات نابضة بالحياة...وستبقى دبي حاضنة لكل الإبداعات وملتقى للمواهب".