رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة عبيد علي الكتبي في الشارقة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء في وفاة عبيد علي بالعبد الكتبي.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه..داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الوطنية المخلصة في خدمة وطنه وشعبه.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.