رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس العراقي في ضحايا الحرائق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية الى الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق في ضحايا الحرائق والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال.