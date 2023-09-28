الكمالي: الناشرون المحليون دورهم مهم في دعم الكُتّاب

ناقشت الجلسة الحوارية التي شهدتها فعاليات اليوم الثاني والختامي لـ«منتدى الإعلام العربي» مع الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، تفاصيل روايتها الجديدة «يوميات روز»، والتي جرت أحداثها فى ستينات القرن الماضي في منطقة «الشندغة»، أعرق وأقدم منطقة سكنية في دبى، قبيل قيام اتحاد دولة الإمارات.

وتطرّق محاور الجلسة عامر بن جساس، الإعلامي في «أبوظبي للإعلام»، خلال نقاشها إلى الأبعاد الفنية التي اعتمدتها الروائية في بناء الشخصيات ودلالات الزمان والمكان، إضافة إلى مناقشة أهمية دور النشر في الترويج للأدباء داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن أهم التحديات التي تواجه الكُتّاب في هذا الشأن.

وأوضحت الكمالي أن «الرواية تجري تفاصيلها في منتصف ستينات القرن الماضي، وبطلتها الطالبة (روزة) القارئة المحترفة، التي لديها ملكة الكتابة، والتي لم تتمكن من الذهاب ضمن بعثة دراسية بعد المدرسة، لدراسة الأدب العربي في دمشق، فتعود إلى منزل والدها في منطقة (الشندغة) في دبي، لتصب غضبها في يومياتها التي أخفتها عن العيون».

وتسرد الكاتبة ريم الكمالي رأيها، حيث ترى أن الفكرة المبدعة هي الأساس في نجاح أي عمل أدبي، وأنها تبدأ صغيرة ومن ثمّ تتطور حتى تصل إلى مرحلة النضج، وحينها يجب أن يكون الكاتب جاهزاً لصياغتها في أفضل شكل، مبينةً أن السرد الزمني في الروايات التاريخية برأيها لا يُعدّ إبداعاً، وأن الإبداع الحقيقي هو ابتكار شخصيات وأزمنة محددة، تلقي بأبعادها على الأحداث التي يتم كتابتها، وأنها اختارت التوقيت الزمني لكتابة روايتها، لأنه لا توجد روايات تحكي عن المرأة خلال هذه الفترة، التي شهدت بدايات ازدهار هذا الجزء من العالم، حيث اعتبرت الرواية تعبّر عن أفكار المرأة، وتؤكد أهمية الحفاظ على الهوية والتراث، وأن الإغراق فيها يجعلها تنتشر ومن ثمّ تصل إلى العالمية.

وأكدت الروائية ريم الكمالي على أهمية دور النشر المحلية في دعم الكُتّاب والروائيين، وأن هناك تحديات يواجهها المبدعون عند التوقيع على اتفاقات النشر، والتي تراها في بعض الأحيان مُبالغاً في شروطها، داعية أصحاب دور النشر إلى مراعاة ذلك.