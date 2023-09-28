«كهرباء دبي» تستعرض مشروعاتها في الاستدامة

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال منتدى الإعلام العربي الـ21، الذي نظمه نادي دبي للصحافة، أهم مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وعند اكتماله سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. كما شارك عدد من مهندسي الهيئة الشباب في جلسة نقاشية تحت عنوان «الشباب والتغير المناخي».

شارك في الجلسة النقاشية كلٌ من مدير الاستدامة المؤسسية المهندسة مريم خانصاحب؛ ومهندس أول التغير المناخي والاستدامة المهندس جمال السبت؛ والمهندسة عذبة الشحي، ومهندس أول التغير المناخي والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي.