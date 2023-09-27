حمدان بن محمد يعتمد مشاريع تحولية بقطاعات الصحة والنقل والطيران

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، حزمة من المشاريع التحولية في قطاعات النقل والطيران والصحة في دبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى جعل دبي من أفضل مدن المستقبل، من خلال تبني منهجية استباقية ترتكز على إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي لتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية وغير تقليدية على مستوى العالم.

وقال سموه: «اطلعت على حزمة مشاريع جديدة ونوعية لتسريع مسيرة دبي نحو المستقبل... وهدفنا أن تنعكس نتائج هذه المشاريع بشكل واضح على جودة حياة جميع سكان وزوار دبي، وأن تسهم في تسهيل حياتهم وأعمالهم، وتضمن جودة حياتهم وصحتهم».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه المشاريع الجديدة ستسهم في تسهيل وتسريع التنقل في دبي، وتطوير تجربة طيران المسافرين من مطارات دبي، وتوفير نظام صحي للرصد المبكر للأمراض».

وأكد سموه أن مبادرة «دبي 10X» تعكس إيمان دبي بأهمية تسريع العمل الحكومي، وتعزيز التعاون، وتبنّي أفكار غير تقليدية، تسهم في تنمية مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ووجه سموه فرق العمل في حكومة دبي بتنفيذ المشاريع المعتمدة بالاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية في جميع الجهات، تجسيداً لمستهدفات مبادرة «دبي 10X» بتعزيز العمل الحكومي المشترك، لتسريع الإنجاز وتطوير نماذج عالمية ومبتكرة للمشاريع الحكومية.

وتم اختيار المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» من بين 79 فكرة مشروع عمل تم تطويرها من أكثر من 120 موظفاً في 33 جهة حكومية بدبي بشكل مشترك، عبر تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية، ومن خلال تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل، ضمت مختلف الفرق الحكومية، لمناقشة وتطوير الأفكار، وشهدت بعض المشاريع تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة حكومية.

وركزت أفكار المشاريع المشاركة في هذه المرحلة على مستقبل الخدمات الحكومية في قطاعات متنوعة، تشمل النقل والطيران والفضاء والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والاقتصاد والتجارة والتمويل والصحة والأمن والدفاع المدني والخدمات المجتمعية وغيرها.

وخضعت هذه المشاريع لعملية تقييم شاملة، ركّزت على مجموعة من المعايير، بما في ذلك النتائج المستقبلية التي سيتم تحقيقها، وفترة التنفيذ، وقدرتها على التكامل مع الخدمات الحكومية الأخرى، وتأثيرها في مستوى الإمارة وجودة حياة أفراد المجتمع في دبي.

ولي عهد دبي:

• المشاريع الجديدة تسهم في تسريع مسيرة دبي نحو المستقبل.. ونتائجها ستنعكس على جودة حياة وصحة جميع السكان.

• مبادرة «دبي 10X» تعكس إيمان دبي بأهمية تسريع العمل الحكومي، وتبنّي أفكار غير تقليدية، لتنمية القطاعات الحيوية والمستقبلية.

• دبي تواصل تطوير نماذج عالمية للمشاريع الحكومية المبتكرة.

ريادة دبي في العمل الحكومي

أسهمت مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2017، في تطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول للتحديات، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية لتصدير النماذج المبتكرة في العمل الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية على تبادل الخبرات والمهارات والموارد ضمن إطار مشترك.