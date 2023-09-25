برعاية محمد بن راشد.. "منتدى الإعلام العربي" ينطلق غداً في دبي

تنطلق غداً الثلاثاء في دبي، أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعيين به في المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام الافتتاح الرسمي للمنتدى، الذي ينظمه "نادي دبي للصحافة" وتستمر أعماله على مدار يومين، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي 2023، حيث ستتطرق جلسات المنتدى إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي والذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، مع التركيز على محورين رئيسيين وهما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي كقوة ناعمة يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والمساهمة في تشكيل ثقافته وقناعاته.

إلى ذلك، اختتمت اليوم (الاثنين) في دبي أعمال الدورة الأولى من "المنتدى الإعلامي للشباب" والذي عقد على مدار يوم واحد وبصورة حصرية للشباب حيث شارك فيه أكثر من 200 من طلبة وطالبات الإعلام، حيث شاركوا في حوار أثراه نخبة من المتحدثين الذين قدموا من خلال المنتدى تجارب وأفكار ملهمة هدفها تحفيز شباب الإعلاميين على التميز في المجال الإعلام، وذلك تناغما مع أهداف المنتدى الذي انطلق كخطوة عملية تترجم اهتمام دبي بإعداد الكادر الشاب المؤهل لريادة مسيرة التطوير في مختلف المجالات لاسيما القطاع الإعلامي لما لهم من قدرة على الابتكار والإبداع من أجل بناء إعلام قوي ومنافس.

يضم منتدى الإعلام العربي هذا العام أكثر من 75 جلسة وبمشاركة ما يزيد على 130 متحدثاً و تمثيل أكثر من 160 مؤسسة إعلامية يشاركون جميعاً في رسم مستقبل الإعلام العربي، بهدف عرض التجارب الملهمة طرح الرؤى حول مستقبل الإعلام وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي، وذلك من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات المصاحبة التي تواكب الموضوعات الرئيسية للدورة الحالية للمنتدى.