«جمارك أبوظبي» تحتفي باليوم الوطني الـ 93 للسعودية

احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتنسيق مع شركائها في مطار أبوظبي الدولي ومنفذ الغويفات الحدودي البري باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، في تعبير صادق عن خصوصية ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قادة وشعبي البلدين الشقيقين، والتي باتت تمثل عمقاً حقيقياً للعمل الخليجي والعربي والإقليمي، وأحد أهم مرتكزات الاستقرار والنماء والازدهار في المنطقة. واستقبل موظفو جمارك مطار أبوظبي ومركز جمارك الغويفات المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية جواً وبراً بالهدايا تعبيراً عن مشاعر الحب والاعتزاز بالأشقاء، مقدمين لهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنين لهم دوام التقدم والرفعة والازدهار.