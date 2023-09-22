وزارة الدفاع: ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات «حصن الاتحاد 9» بأبوظبي

نبهت وزارة الدفاع الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء الصادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجنود المدرعة في جزيرة ياس بدءا من الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم “الجمعة”، وذلك نظرا للاستعدادات الجارية للعرض العسكري "حصن الاتحاد 9" المزمع إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي.

وتحرص وزارة الدفاع واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

ويهدف العرض العسكري إلى تعزيز فخر مواطني الدولة والمقيمين بالقوات المسلحة، وإبراز القدرات والتقنيات العسكرية بالإضافة لتحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الدعوة لحضور فعاليات "حصن الاتحاد 9" عامة وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في جزيرة ياس وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية وموقع العرض، داعية الجمهور إلى الحضور والاستمتاع بفعاليات العرض العسكري المختلفة.