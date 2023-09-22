تغيّرات جوية سريعة ومتلاحقة خلال "الخريف".. "الأرصاد": غداً نهاية فصل الصيف رسمياً

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن يوم غدٍ الموافق 23 سبتمبر يعتبر نهاية فصل الصيف رسمياً، وبداية فصل الخريف جغرافياً في النصف الكرة الشمالي، إذ يتعادل طول النهار مع طول الليل حيث تكون الشمس عمودية على خط الإستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو جنوب خط الإستواء نتيجة لدوران الأرض حول الشمس.

وذكر المركز أن هذه الفترة من العام تتميّز بسرعة التغيرات الجوية المتلاحقه بشكل عام والحادة أحياناً أي يمكن أن تشهد الدولة استقراراً في الأحوال الجوية، ثم يليه حالة من عدم الاستقرار الجوي قد تكون حادة أحياناً وسريعة.

وقال: "في هذا الفصل أيضاً تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خاصة أثناء الليل، ومن خلال الإحصاءات المناخية التي قام بها المركز فإن معدل درجة الحرارة العظمى على الدولة يكون 33 درجة مئوية، (معدل درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية)"، وأعلى درجة حرارة عظمى سُجّلت على سيح السلم بلغت 46.4 درجة مئوية، بينما أقل درجة حرارة صغرى سُجّلت على جبل جيس بلغت 0.5 درجة مئوية".

وأضاف: "كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر وفي حالة وجود استقرار جوي تتهيأ الفرصة لتشكل الضباب او الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة الداخلية منها"، منوهاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية العظمى على الدولة يصل إلى 80 %، بينما معدل الرطوبة النسبية الصغرى على الدولة 30 %.