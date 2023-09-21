"الموارد البشرية" تكشف أسباب إغلاق مكتبين لـ"العمالة المساعدة".. والجزاءات المُقرّرة بحق صاحبيهما

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أسباب اتخاذها قرار إلغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، هما "مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة" - إمارة دبي، ومركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م" - إمارة عجمان، حيث أوضحت أن المركزين "ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، للالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، الأمر الذي استدعى إلغاء ترخيصيهما.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجزائية بحق المركزين شملت إلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، وكذلك إلزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل للعمالة المساعدة طوال فترة سريان التعاقد، وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، مشيرة إلى أنها قامت بإخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المركزين.

وشدّدت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب الاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقاً من الالتزام بضمان حقوق جميع الاطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.