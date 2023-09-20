عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك ، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة.

فقد التقى سموه معالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو ، ومعالي فنسنت بيروتا وزير خارجية رواندا ، و معالي المدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك ، ومعالي جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان ، ومعالي ألفا بابتيست وزير خارجية سانت لوسيا ومعالي يان ليبافسكي، وزير خارجية جمهورية التشيك.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

كما تطرقت المحادثات إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي ، وأهمية استثمار هذه المنصة الدولية المهمة من أجل حشد الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تداعيات التغير المناخي.

وأكد أصحاب المعالي وزراء الخارجية على دعمهم لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف ، مشيرين إلى أن “ COP28” يشكل مرحلة محورية في مسار العمل المناخي العالمي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم جراء أزمة المناخ.

فيما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، أن مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية تولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة والمناخ لاسيما مع تنظيم قمة الطموح المناخي على هامش أعمال الجمعية ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لـ "COP28" إلى التعاون مع شركائها في المجتمع الدولي بهدف تعزيز التحول في قطاع الطاقة بطريقة مبتكرة وعملية ، ودعم الجهود العالمية المبذولة لبناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما ناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار العالمي، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تقدم المجتمعات ورخاء الشعوب.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة