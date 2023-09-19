حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باستبدال مسمى "هيئة الوثائق والأرشيف" ليصبح "دار الوثائق"

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى "هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف" أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي:

"دار الوثائق في إمارة الشارقة".

وتكون الدار برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.