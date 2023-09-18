حمدان بن محمد: بطموح زايد نتطلع لكتابة إنجاز جديد ورفع علمنا خفاقاً في الفضاء

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لشعب الإمارات، عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجازه لأطول مهمة فضائية عربية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لشعب الإمارات عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجازه لأطول مهمة فضائية عربية ... قيادة الإمارات تحتفي بكل إنجاز وطني وهذا الاستقبال الحافل لسلطان يعكس روح الفخر المتجسدة في كل إماراتي وعربي بنجاح هذه المهمة التاريخية... بطموح زايد نتطلع لكتابة إنجاز جديد ورفع علمنا خفاقاً في الفضاء وبين النجوم."