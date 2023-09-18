محمد بن راشد: وصول النيادي يمثل محطة رئيسية بمسيرة التطور العلمي للإمارات

أفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات، ويمثل أيضا نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استقبلت رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عائداً لأرض الوطن بعد رحلة استمرت ٦ أشهر في محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في الفضاء . ".

وتابع سموه قائلا: "وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات … ويمثل أيضا نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم" .

وأكد سموه الاستمرار بإرسال المزيد من رواد الفضاء الشباب والشابات، فقال سموه: "مستمرون بإذن الله في إرسال المزيد من رواد الفضاء من شبابنا وشاباتنا .. ومستمرون في إطلاق المزيد من المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية في الفضاء وفي الأرض .. ومستمرون بإذن الله في الاستثمار في الإنسان.. وفي الإيمان والثقة والتمكين لأبنائنا وبناتنا .."