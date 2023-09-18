يقدم لكم موقع الإمارات اليوم تغطية مباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الوطن.

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دولة الإمارات تحتفي بسلطان النيادي لدى عودته من محطة الفضاء الدولية#عودة_سلطان_النيادي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uUj3VZynGz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2023

فرسان الإمارات يرافقون الطائرة التي أقلت رائد الفضاء #سلطان_النيادي احتفاءً بعودته إلى أرض الوطن #عودة_سلطان_للوطن #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4ECrhr1Lg9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2023

رائد الفضاء سلطان النيادي وعائلته برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.#عودة_سلطان_للوطن#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SIsud1DSbq — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2023

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يستقبلان ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي لدى عودته لأرض الوطن بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية#عودة_سلطان_للوطن #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/7rTyZZsUvf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2023