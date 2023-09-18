تغطية مباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الوطن

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم لكم موقع الإمارات اليوم تغطية مباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الوطن.

البث الماشر على الرابط التالي:

http://mbrsc.ae/live/ 

 

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