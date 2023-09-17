سلطان النيادي: موعدنا غدًا.. أشوفكم على خير في دار زايد

أعلن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أن رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم المهمة «Crew-6»، والتي دامت ستة أشهر، كانت من أجمل التجارب التي مرت في حياته، مشيرا إلى أنه يستعد للعودة إلى أرض الوطن، دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا.

وقال النيادي عبر حسابه في منصة "إكس": "منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يومًا في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي.. ".

وتابع النيادي: "بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. موعدنا غدًا.. أشوفكم على خير في دار زايد".