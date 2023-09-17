بلدية دبي تطلق منصة رقمية تمكن قياداتها من الاطلاع المباشر على طلبات المتعاملين

أطلقت بلدية دبي منصة رقمية جديدة بنظام سياسة خدمات 360 مدعومة بتقنياتٍ حديثةٍ ونظم المعلومات الجغرافية، تمكّن قياداتها العليا والتنفيذية من البقاء على اطلاع كامل ومباشر وآني مع طلبات وبلاغات المتعاملين، ومتابعة مراحل عمل الكوادر المتخصصة ومدى تطبيق أفضل المعايير للاستجابة لها، وتسريع اتخاذ القرار.

وتُعد المنصة الجديدة بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات عن طلبات المتعاملين على اختلافها، والمنطقة الجغرافية التي صدرت منها البلاغات وأعدادها، إضافةً إلى قنوات التواصل التي استُخدمت في البلاغ، ومتابعة العمليات التي ينفذها مقدمو الخدمات في البلدية.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: "تُعدّ المنصة الرقمية الجديدة خطوة متقدمة للبقاء على اطلاع مباشر وفوري على احتياجات متعاملي بلدية دبي، حيث تُسهم في متابعة كافة العمليات والبلاغات والاقتراحات والاستفسارات التي يقدموها، بما يعزز التواصل والشفافية المؤسسية معهم ومعرفة احتياجاتهم بدقة. كما تدعم المنصة تقديم خدمات رقمية آنية واستباقية تفوق توقعات المتعاملين، وتعزز من جودة حياتهم وسعادتهم. ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة "خدمات 360" التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى رسم خريطة طريق متكاملة، تهدف إلى ضمان تجربة رقمية شاملة لتقديم خدمات سلسة واستباقية مؤتمتة تواكب تطلعات المتعاملين، وتحقق وفورات مالية وتقلل من الوقت والجهد، والذي سينعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء والتنافسية وإسعاد المتعاملين".

وأضاف: "العمل مستمر على تعزيز تجربة المتعامل الرقمية مع خدمات بلدية دبي، وبناء منظومة خدمات استباقية، بالمستوى الذي يلبي احتياجاته ويوفر له أفضل الخدمات الحكومية المتميزة، ويسهل تجربته، ويرسخ الأداء الحكومي الرائد في إمارة دبي".

تتميز المنصة بكونها مبوبة رقمياً بالكامل من حيث بيانات المتعاملين، وعدد سكان الإمارة، والمواقع الجغرافية التي تخدمها والبالغ عددها 320 منطقة وموقع عام، إضافةً إلى عرضها إحصائيات وطلبات المتعاملين في كل منطقة بناءً على تصنيفات الطلبات التي تتعامل معها بلدية دبي والمتضمنة؛ الاستفسارات، والبلاغات، والملاحظات، والشكاوى، وطلبات الخدمة، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

وأشار وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، إلى أن المنصة تتيح متابعة رحلة المتعامل بسهولة منذ لحظة تواصله مع بلدية دبي عبر قنوات الاتصال المختلفة التي تشمل الموقع الإلكتروني، قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال التابع للبلدية، وقنوات واتساب، والمساعد الافتراضي "فارس"، وتقديمه للبلاغ أو الاقتراح أو طلبات الخدمة، حيث تعرض المنصة للقيادات العليا في البلدية كافة البيانات المتعلقة بمقدم الطلب من المعلومات الشخصية، والمنطقة السكنية ونوع الطلب، وتوضح لهم حالة الطلب بالنسبة المئوية، وسرعة استجابة مستشارو الخدمات في البلدية للتعامل معه.

وتُمكّن المنصة عبر المعلومات والإحصائيات والتحليلات التي تقدمها من التعامل مع كافة الحالات، وتحليل البلاغات الأكثر تكراراً ومتابعة تنفيذها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تسهم في معالجة الطلبات مستقبلاً على اختلاف تصنيفاتها، إضافةً إلى وضع الخطط التوعوية والتسويقية وتطويرها باستمرار لتواكب تطلعات واحتياجات المتعاملين في الإمارة.