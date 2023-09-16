«خط ساخن» للإبلاغ عن مخالفات البيئة البحرية في الفجيرة

خصصت هيئة الفجيرة للبيئة «خطاً ساخناً» يستقبل البلاغات الخاصة بالتجاوزات التي تضر بالثروات المائية والبحرية، عبر الاتصال على الرقم 0588669883، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف القوانين الاتحادية والمحلية الخاصة في هذه الثروات.

وأفادت مديرة الهيئة أصيلة المعلا، بأن إدارتها تقوم بتكثيف الرقابة البحرية، لضمان التزام الجميع، وعدم تطاول بعض المخالفين على الثروات البحرية، أو العبث بالأنظمة البيولوجية للبيئة والعوامل المحيطة بها، للحفاظ على بيئة مستدامة. ولفتت إلى أنه يتم تطبيق العقوبات في حق المخالفين والمتجاوزين، عبر القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميته، إذ إن من حق الجميع الاستمتاع بالبيئة البحرية، وفق اشتراطات وقوانين بيئية. وأضافت أنها رصدت تجاوزات بيئية لممارسي الأنشطة البحرية (الترفيهية والتجارية)، ومخالفة أصحابها من أفراد وشركات، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.