5485 مخالفة بيئية في «محميات أبوظبي» خلال 3 سنوات

أحالت هيئة البيئة أبوظبي 36 مخالفة بيئية إلى دائرة القضاء أبوظبي، خلال ثلاث سنوات، بواقع 25 مخالفة في 2022، وست مخالفات في 2021، بالإضافة إلى خمس مخالفات في عام 2019، فيما أظهرت الإحصاءات تسجيل 5485 مخالفة في المحميات الطبيعية البرية بالإمارة عبر الدوريـات التابعة لمراكز المراقبة العاملة في المحميات، وذلك عن الفترة نفسها.

وأكدت الهيئـة نجاحها خـلال السـنوات الماضيـة، فـي تحقيـق تقـدم ملحـوظ فـي المحافظة علـى التنوع البيولوجي من خلال إنشـاء شـبكة زايـد للمحميـات الطبيعيـة، والسعي إلـى تحقيـق أولوياتهـا الاستراتيجية، التـي تهـدف إلـى المحافظـة علـى التنـوع البيولوجـي، عبر التخطيـط والتشـريع البيئـي القائـم علـى أسـس علميـة، بالإضافة إلـى تعزيـز جهودهـا لتوفيـر البيئـة الملائمة للحيوانـات المهـددة بالانقراض بعيـداً عـن أي عوامـل قـد تتسـبب فـي تهديـد اسـتقرارها البيئـي، مشيرة إلى عملها علـى مشـاريع مختلفـة تسـهم فـي تعزيـز التنـوع البيولوجـي فـي المحميـات الطبيعيـة، والحصــول علــى بيئــة مســتدامة.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن الهيئة عمل أكثـر مـن 28 ألف دورية خلال عـام 2022 على مراقبـة المحميـات الطبيعيـة، ورصـدت 1885 مخالفة، فيما عملت 28 ألفاً و900 دورية خلال 2021، ورصدت أكثـر مـن 2500 مخالفـة، فيما تم رصد 1100 مخالفة في عام 2019، من خلال عمل 26 ألفاً و200 دورية.

وخـلال عـام 2022 تـم رصـد 10 مخالفـات إداريـة، جميعهـا فـي منطقة العين، بعدد سبع مخالفات تجريف تربة، ومخالفة قطع شـجار، ومخالفـة حيـازة واسـتخدام معـدات الصيـد، بالإضافة إلى مخالفة تصريف مياه الصـرف الصحي في البيئة البرية، كما تم تحرير 25 مخالفة بيئية، وإحالتها إلى دائرة القضــاء، وتنوعــت بيــن مخالفــات صيــد وتعــدٍّ علــى محميــة، ورصــد نفايــات صــرف صحــي وجــرف تربة، وسـجلت مخالفـات رصـد أدوات صيـد «صوايـات» أعلـى نسـبة مخالفـات فـي منطقـتي العيـن والظفـرة، حيـث قـدرت بنسـبة 96.3% وبعـدد 1793 مخالفـة، وتليهـا مخالفـة اصطيـاد حيوانـات بنسـبة 1.4%، وبعـدد 26 مخالفة، وترجع أسـباب حدوث هـذه المخالفـة إلى ممارسـة أنشـطة الصيـد من دون رخصـة مـن الهيئـة، وبغيـر المواسـم المحـددة.

وفي عام 2021، تـم تحريـر ست مخالفـات بيئيـة، وإحالتهـا إلـى دائـرة القضـاء، وتنوعـت بيـن مخالفـات صيـد، ورعـي جائـر، ورمـي نفايات، وسـجلت مخالفـات رصـد أدوات صيـد «صوايـات» أعلـى نسـبة مخالفـات فـي منطقـتي العيـن والظفـرة، حيـث قـدرت بنســبة 93.5% مــن مجمــوع المخالفــات الأخرى. كمـا سـجلت مخالفـات رصـد رمـي النفايـات، نسـبة 3.4% بعـدد 87 مخالفـة، بينمـا انخفضـت نسـبة الاحتطاب إلـى نسـبة 0.1%، مــا يــدل علــى زيــادة الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع، والامتثال إلــى القوانيــن البيئية.

وفي عام 2019، تم تحرير خمس مخالفـات بيئيـة فـي إمـارة أبوظبـي، وإحالتهـا إلـى دائـرة القضـاء، انقسمت إلى ثلاث مخالفات في منطقـة العيـن، ومخالفتـين فـي منطقـة الظفـرة، وسـجلت مخالفـات رصـد أدوات صيـد «صوايـات» أعلـى نسـبة مخالفـات فـي منطقـتي العيـن والظفـرة، حيـث قـدرت بنسـبة 89.3% مـن مجمـوع المخالفـات الأخرى. كمــا أســهمت حمــلات التوعيــة البيئيــة في انخفــاض نســبة مخالفــات الاحتطاب، حيث انخفضـت خلال عام من 3% إلى 0.3% بمعدل ثلاث أشجار.