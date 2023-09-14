"ستورم" تحبط تهريب 13 طن من أقراص الكبتاجون بقيمة 3 مليارات درهم

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات، مؤضحة أن قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم.

وأكد سموه في حسابه الرسمي على منصة " إكس " ، أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور.، مؤكدا أنه ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.

وتقدم سموه بالشكر للفريق عبدالله خليفة المري وفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

وشدد سموه على أن الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.

وقال سموه:" عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة".



