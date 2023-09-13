محمد بن راشد ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستعرضان العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

ورحّب سموه بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، وحمّلَه خالص تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت، وصادق تمنياته له دوام الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والرخاء.

جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، أمس، وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وما تشهده من تطور ضمن مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على الأصعدة كافة، وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين، ويعزّز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة، بما يعود بالخير والنماء على شعوبها، ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار، ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي، كما كان في استقباله، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، وسفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، الدكتور مطر النيادي، وسفير دولة الكويت لدى الدولة، جمال الغنيم.