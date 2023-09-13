محمد بن راشد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

ورحّب سموه بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، وحمّلَه خالص تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وصادق تمنياته له بدوام الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء.

جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور ضمن مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين، ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.

كذلك تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، كما كان في استقباله معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وسعادة جمال الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة.