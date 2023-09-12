%63 ارتفاع عدد الإقامات و52% في «الذهبية»

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مطار دبي تعامل مع نحو 42 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شهدت الإقامات المنجزة ارتفاعاً بنسبة 63%، وزيادة الإقامات الذهبية بنسبة 52%.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن إطلاق المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ في دبي 19 من الشهر الجاري، في فندق مدينة جميرا في دبي، بحضور ومشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وقال نائب مدير عام الإدارة، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه قطاع المنافذ على مستوى العالم، وكيفية إيجاد حلول جذرية لها، خصوصاً أنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات العالم إلى 19 مليار مسافر بحلول عام 2040. ويستضيف المؤتمر متحدثين من الخبراء والمختصين لاستقراء مستقبل هذا القطاع الحيوي، وطرح الخطط والبرامج المستقبلية المناسبة للتعامل معه.

وتابع بن سرور: «ستقوم الإدارة بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، والعمل على إدراجها ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للإدارة».

وذكر أن «إقامة دبي» قطعت شوطاً كبيراً في التحول نحو الخدمات الذكية في مختلف قطاعاتها، وسبقت العالم بتنفيذ برامج ومبادرات نوعية كان لها الأثر في تسهيل حركة المسافرين.

من جهته، أفاد مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية اللواء طلال أحمد عبدالقادر الشنقيطي، أن مطارات دبي تعاملت مع نحو 42 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينهم مسافرو الترانزيت، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» نجحت في تسخير الذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة المسافرين، والتعامل مع الطلب المتزايد خلال المواسم المختلفة، خصوصاً أن المنافذ شهدت طفرة في أعداد المسافرين بعد الانتهاء من جائحة كورونا.

بدوره، أفاد مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، العميد خلف الغيث، بأن عدد الإقامات المنجزة بشكل عام خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 63%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام، كما شهدت الإقامات الذهبية ارتفاعاً بنسبة 52%، فضلاً عن ارتفاع نسبة التأشيرات السياحية بنسبة 21% خلال الفترة نفسها.

وقال الشنقيطي إن نحو 42% من المسافرين عبر مطارات دبي يستخدمون البوابات الذكية، فيما تستهدف الإدارة أن تصل بهذه النسبة إلى 80% قريباً.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، أن المؤتمر يتيح المجال للوقوف على أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات متعددة على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في التوصل إلى وضع سياسات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالهجرة والإقامة والأمور المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على بعض المعايير التي تهم الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، وارتباطها بالاقتصاد، وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة والتقنيات، والتعرف على التحديات التي تواجهها في التعامل مع النمو المطرد في أعداد المسافرين.

كما تهدف أجندة المؤتمر إلى تعزيز التنافسية، وتحقيق توجه الدولة وبشكل خاص إسهاماتها الاستباقية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية.

«إقامة دبي»:

• 42 مليون مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.