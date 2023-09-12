«العالمي للتنقل ذاتي القيادة» ينطلق في دبي 26 سبتمبر

تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة 26-27 سبتمبر الجاري، تحت شعار «تمكين مستقبل التنقل»، ويناقش أبرز الخبراء والمختصين من العالم، العديد من المحاور والحلول المستدامة للتنقل في المستقبل، إضافة إلى تنظيم العديد من الجلسات والندوات والحلقات النقاشية حول المركبات ذاتية القيادة، ومستقبل التنقل وبمشاركة مختلف الهيئات ذات العلاقة، من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، التي تتم مناقشتها خلال جلسات حوارية وندوات وورش عمل عدة، لتبادل الخبرات والتعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة.

وأكملت الهيئة استعدادها لإطلاق الحدث الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 مشارك دولي، يناقشون العديد من المحاور والحلول المستدامة للتنقل في المستقبل، فيما تستضيف جمعية مهندسي السيارات الدولية (SAE International) الشريك الاستراتيجي للهيئة، جلسات معرفية فريدة حول كهرباء المركبات والروبوتات الخاصة بأنظمة المركبات ذاتية القيادة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، أحمد بهروزيان، أهمية المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، ويعد منصة عالمية تجمع أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين.

وأوضح أن النسخة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في مجال التنقل ذاتي القيادة، وجهود الهيئة لاستخدام الأمن المستدام للتكنولوجيا والابتكار لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة دبي باعتبارها عاصمة عالمية للريادة في التنقل ذاتي القيادة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المؤتمر يدعم أيضاً التوجهات المستقبلية للحكومة في التعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، من خلال استضافة خبراء عالميين من مديري المشاريع والاستشاريين والمحللين والمسؤولين العالميين، لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا القيادة الذاتية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ما يعزز التبادل المثمر بين الشركات للمفاهيم والأفكار المبتكرة.

وتكرم الهيئة، خلال فعاليات المؤتمر، الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذين اجتازوا الاختبارات الميدانية للشركات والمؤسسات، من داخل الدولة وخارجها، بعد تقييمهم من لجنة تحكيم عالمية، تحت محور: الحافلات ذاتية القيادة.

ويصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 60 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها: جنرال موتورز كروز، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وروبتيلا، وإس جي إس جلف، والنابودة، وترابيز، وماينوس زيرو، ودبي للتكنولوجيا، وطلبات، وبيستراك، حيث ستقدم هذه الشركات أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام، كما تتاح للزوار الفرصة للتعرف إلى مركبات كروز ذاتية القيادة، التي سيتم إطلاقها في دبي بالتعاون مع شركة كروز الرائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة في نهاية العام الجاري.

يشهد المؤتمر العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها زيارة المشاركين لمتحف المستقبل، حيث ستوفر شركة تيسلا سيارات حديثة لنقل الزوار من متحف المستقبل إلى المؤتمر.

وفي اليوم الثاني من الحدث، سيتم تقديم عرض توضيحي عن سام روجرز، الذي يُعرف بـ«الرجل الطائر». كما ستقوم شركة «طلبات» بتقديم القهوة بـ«الروبوتات»، في جميع أنحاء منطقة المعرض.

• 60 عارضاً يمثلون شركات رائدة في التنقل ذاتي القيادة.

أحمد بهروزيان:

• «الحدث منصة عالمية تجمع أبرز الخبراء والمختصين العالميين».

