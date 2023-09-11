"الفلك الدولي" يكتشف نجماً منفجراً يبعد عن الأرض 45 مليون سنة ضوئية

أعلن رئيس مركز الفلك الدولي، المهندس خلفان بن سلطان النعيمي، أن مرصد الختم الفلكي التابع للمركز والكائن في صحراء أبوظبي تمكن من اكتشاف نجم منفجر (سوبرنوفا)، والذي تم اكتشافه من قبل مدير المرصد المهندس محمد شوكت عودة، ذلك من خلال برنامج رصدي يقوم به المرصد منذ يوم 26 نوفمبر 2022م.

وأكد النعيمي، قيام المرصد بشكل يومي بتصوير عدد كبير من المجرات، يصل أحيانا إلى 90 مجرة في اليوم الواحد، ومن ثم يتم في اليوم التالي مقارنة الصور الجديدة مع صور مرجعية قديمة، وفي حالة ظهور جرم جديد في الصورة الجديدة، يتم التأكد أولا من أنه ليس كويكب أو جرم مكتشف سابقا أو مجرد تشويش ظاهر على الصورة.

وقال: "هذا الاكتشاف يؤكد على وجود مراصد عربية قادرة على إجراء أرصاد فلكية احترافية، وقادرة على اكتشاف ظواهر وأجرام فلكية، تنشر نتائجها على نطاق علمي واسع، ويمكن للعلماء والمتخصصين الاستفادة من هذه الأرصاد في إجراء المزيد من الأبحاث العلمية".

من جانبه أوضح مدير المركز المهندس محمد عودة، أنه وفي مساء يوم 08 سبتمبر 2023م، وبعد حوالي 9 أشهر من الرصد المستمر، لوحظ وجود نجم لامع جديد داخل المجرة ذات الرقمNGC 1097 ، وهي مجرة حلزونية تقع في مجموعة "الكور" (Fornax)، وتبعد عنا 45 مليون سنة ضوئية، ويلمع النجم الجديد من القدر 14، وعلى الفور قام مرصد الختم الفلكي بإرسال الاكتشاف إلى الاتحاد الفلكي الدولي، الذي وثق الاكتشاف وأعطى النجم المنفجر الرمز "SN 2023rve.

وأشار إلى قيام أحد المراصد في إيطاليا برصد وتحليل الطيف الخاص بالنجم المنفجر وتبين أنه "سوبرنوفا" من النوع الثاني، وهذا يعني أنه نجم كبير الكتلة (أكبر من كتلة الشمس بثمان مرات على الأقل) وقد صل إلى نهاية حياته وانفجر بشكل كلي وتحول إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.

ولفت عودة، إلى أنه بعد توثيق الظاهرة من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، تم إخطار الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة (AAVSO) كونها إحدى الجهات المعتمدة لتوثيق النجوم المتغيرة الجديدة، وذلك لإضافة النجم الجديد إلى كتالوج النجوم المتغيرة.