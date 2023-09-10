الشيخة فاطمة تعزي الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال

تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ( أم الإمارات )، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة ، وللشعب المغربي في ضحايا الزلزال داعية الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على المملكة المغربية الأمن والأمان.