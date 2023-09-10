«غرس الإمارات» تزرع 10 أشجار قرم لكل زائر في «كوب 28»

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، مبادرة «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر «كوب 28»، إذ تدعم المبادرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، كما تدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي تتماشى مع هدف دولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وسيتم من خلال المبادرة، زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار، إذ ستتم زراعة نحو 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك في المؤتمر، وذلك في محمية مروح البحرية، ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل. وتسهم المبادرة في إبراز التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي وتعزيز اتباع الحلول المبنية على الطبيعة، للحد من تأثيرات التغير المناخي.