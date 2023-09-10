محميات الإمارات.. كنوز طبيعية تعزز السياحة البيئية

تحظى دولة الإمارات بمواقع بيئية فريدة، تشمل مجموعة من المحميات الطبيعية الغنية بتنوعها البيولوجي وتكويناتها الجيولوجية المذهلة، وحيواناتها ونباتاتها النادرة. وتمتد المحميات الطبيعية في الإمارات على مساحة تزيد على 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، لتشكل أحد أهم المقاصد لملايين الزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة.

وحققت الدولة نجاحات كبيرة في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية، لترسخ الإمارات مكانتها في مجال الاهتمام بالمحميات الطبيعية وتنميتها، ودورها في تعزيز السياحة البيئية.