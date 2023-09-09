رئيس الدولة يعزي ملك وشعب المغرب بضحايا الزلزال

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بخالص التعازي والمواساة لأخيه الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة الليلة الماضية.

وأعرب سموه عن ألمه وعن وقوفه وتضامن سموه مع المغرب في هذه الأوقات الصعبة.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر».