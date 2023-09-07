رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، برقية تهنئة إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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