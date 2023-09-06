«الخارجية» تقدم خدمات قنصلية استباقية دون تدخل بشري

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن وزارة الخارجية تقدم خدمات قنصلية استباقية متنوعة للمتعامل دون الحاجة إلى تدخل بشري، من خلال خاصية التعرف على الوجه، والتقنية ثلاثية الأبعاد، و«الهولوجرام»، والموظف الافتراضي.

وذكرت الحكومة الرقمية في تقرير لها أن مشروع «البعثة الذكية» الذي أطلقته وزارة الخارجية، يسهم في تمكين المتعاملين عبر خاصية التعرف على الوجه، من الاستفادة من خدمات قنصلية استباقية ومتنوعة، كما تتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين وتقديم الخدمات اللازمة دون الحاجة إلى تدخل بشري، بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد و«الهولوجرام»، مع خيار توفير موظف افتراضي والتفاعل معه بشكل مباشر إذا لزم الأمر.

وأوضحت أن المشروع يضم العديد من الخدمات التي تشمل إصدار مستندات العودة، وتصديق المستندات الفردية والتجارية، وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر، لافتة إلى أن وزارة الخارجية تهدف من خلال مشروع البعثة الذكية إلى توفير رحلة متكاملة ومبسطة للمتعاملين مع بعثات الدولة في الخارج، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

واستعرضت ثلاث خصائص رئيسة لمشروع البعثة الذكية: الأولى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين، حيث يعتمد مشروع البعثة الذكية على التقنية ثلاثية الأبعاد (الهولوغرام) لمساعدة المتعاملين من خلال ردود فورية ودقيقة على استفساراتهم.

والثانية توفير التحليلات التنبؤية للحوكمة الاستباقية، حيث تستخدم المبادرة تحليلات البيانات لتحديد الأنماط والتوجهات في العمليات القنصلية، ما يسمح بتعزيز صنع القرار وتخصيص الموارد ويمكّن الوزارة من توقع المشكلات والتحديات المحتملة والاستجابة لها.

والثالثة البنية التحتية الذكية، حيث تعزز البعثة الذكية تطوير البنية التحتية المستدامة، من خلال العناصر المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والأنظمة الموفرة للطاقة، والأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء، ما يسهم في الاستدامة الشاملة.