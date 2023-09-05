ما أهمية مركز الأنظمة المرورية الذكية الذي تفقده حمدان بن محمد

يلعب مركز الأنظمة المروية الذكية الذي زاره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، دورا هاما في زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق الرئيسة في إمارة دبي بالأنظمة المرورية الذكية، والتي ارتفعت بفضله بين العامين 2020 و2022 من 11% إلى 60%، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويمكن تلخيص اهم المهام والأهداف التي يتولى المركز تحقيقها بما يلي:

• تحقيق توجهات حكومة دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي.

• دعم وسائل النقل الحالية والمستقبلية، من خلال توفير معلومات مرورية فورية للسائقين عن حال شبكة الطرق، مثل مواقع الازدحامات والحوادث المرورية، بالإضافة إلى عرض الرسائل والإرشادات والنصائح المهمة المتعلقة بالسلامة المرورية.

• إدارة الحركة المرورية في شبكة الطرق في الإمارة، بالاستعانة ببرمجيات النظام المركزي المروري المتقدم، الذي يسهم في دعم اتخاذ القرار، وتوفير خطط الاستجابة التلقائية.

• توفير منصّة تكنولوجية متكاملة، توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، وأنظمة الاتصالات.

• دعم اتخاذ القرارات الآنية لإدارة الحركة المرورية والحوادث والفعاليات الكبرى في الامارة.

• استكمال تغطية الطرق الرئيسة في الإمارة بنسبة 100%، ليرتفع إجمالي أطوال الطرق المغطاة بالنظام من 480 كيلومتراً إلى 710 كيلومترات.

• تحسين رصد الأحداث بنسبة بلغت العام الماضي 63%.

• تحسين زمن الاستجابة في الحوادث والحالات الطارئة بنسبة وصلت بنهاية العام الماضي الى 30%.