احتفاء بعودة النيادي.. تزيين جسور جزيرة أبوظبي

زيّنت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الجسور في جزيرة أبوظبي بتشكيلات ومجسمات مضيئة، احتفاء بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ومشاركة لأفراد المجتمع احتفالهم بعودة ابن الإمارات الذي أنجز مهمة رائدة غير مسبوقة في رحلة استثنائية استمرت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وتتزيّن التشكيلات المضيئة باسم وعلم الإمارات وبمجسمات رائد الفضاء ومركبة الفضاء، لتحاكي رحلة النيادي التي كانت محط أنظار العالم أجمع، وسطّر خلالها سلسلة من الإنجازات النوعية والتاريخية لدولة الإمارات والمنطقة العربية بأسرها، وصنع التاريخ بمشاركته في هذه المهمة الأطول لأي من رواد الفضاء العرب، ليصبح رائد الفضاء العربي الأول الذي يقوم بمهمة سير فضائية، حيث عززت رحلته ريادة الإمارات على مستوى العالم في مجال استكشاف الفضاء، وجعلتها الدولة العاشرة عالمياً في القيام بمهام سير خارج المحطة.