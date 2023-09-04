"طرق الشارقة" تطلق الهوية الجديدة لمركبات رقابة النقل المدرسي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الهوية الجديدة لمركبات رقابة النقل المدرسي، بمناسبة العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك لضمان تجربة نقل آمنة للطلبة.

وأكدت الهيئة التزامها بتأمين السلامة في وسائل النقل المدرسي، بتعزيز دورها الرقابي من خلال تفعيل جوالات التفتيش على المشغلين من المدارس والشركات.

وتعمل الهيئة جاهدة لضمان سلامة الطلاب والطالبات خلال الرحلة المدرسية من وإلى المدارس.