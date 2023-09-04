سلطان القاسمي يعتمد 25 منحة جديدة للدراسات العليا بجامعة الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 25 منحة جديدة للدراسات العليا بجامعة الشارقة من أبناء الشارقة، وأبناء مواطنات الإمارة، ممن تم قبولهم في الجامعة للالتحاق بمختلف البرامج والتخصصات للعام الأكاديمي 2023/2024م.

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن الدفعة الثالثة من منح الدراسات العليا، 3 منح للدكتوراه، و21 للماجستير، ومنحة واحدة للدبلوم العالي.

ومع الدفعة الثالثة يكون مجموع المنح الدراسية للدراسات العليا في جامعة الشارقة 109 في مرحلة الدكتوراه و425 في الماجستير و2 لدراسة الدبلوم العالي، ويكون المجموع الكلي 536 منحة دراسية، لأبناء الشارقة وأبناء مواطنات إمارة الشارقة بزيادة عن مجموع المنح الدراسية عن العام الماضي والتي كانت في الفصل الدراسي الأول 419 منحة دراسية.

أُعلن عن اعتماد سموه،عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.