محمد بن زايد: ولدي سلطان.. الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعودته سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله."