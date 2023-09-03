بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

يبدأ انفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، الساعة 3:05 مساء بتوقيت الإمارات، وسيكون موعد الهبوط على الأرض غداً الاثنين 4 سبتمبر 2023، الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت الإمارات.

النيادي: قبل العودة، أحمد الله على نعمة ⁧‫الإمارات‬⁩ التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير

مدير "طموح زايد 2"، عدنان الريس: بعد انفصال مركبة الهبوط التي تحمل سلطان النيادي ورفاقه، ستدور حول الأرض لعدد معين من الساعات قبل الهبوط

مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم المري: تركيزنا الأول بعد عودة سلطان النيادي سيكون على صحته والتأكد من صحة عظامه وعضلاته

سالم المري: سلطان النيادي سوف يستغرق أسبوعين إلى 3 أسابيع في مستشفى خاص بأمريكا بعد عودته إلى الارض.

بث مباشر لانفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدوليةhttps://t.co/Px7AreR90z#الإمارات_اليوم#عودة_النيادي — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 3, 2023

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https://www.mbrsc.ae/live/