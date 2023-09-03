مدارس خاصة تحذّر من طلب الوجبات غير الصحية

حذّرت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية من حمل الطلبة وجبات غذائية غير صحية، ومشروبات غازية معهم للفصول الدراسية.

ولفتت إلى أنها ستوفر لهم مياه الشرب مجاناً في مرافقها الدراسية والترفيهية.

وأضافت أن المقاصف الغذائية الموجودة لديها تقدم وجبات وعصائر صحية، تخضع لرقابة مستمرة من الجهات المعنية، ما يغني الطلبة عن تناول وجبات لم تخضع لرقابة كافية، أو حمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، لافتة إلى رفضها استقبال عمال «الديلفري»، أو السماح بدخول الوجبات إلى المدرسة.

وأوضحت أنها لن تسمح بطلب الطعام من خارج المدرسة خلال اليوم الدراسي، وستصادر أي مشروبات غازية أو مشروبات طاقة يحملها الطالب داخل المدرسة.

من جهتها، حددت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، معايير تجهيز الوجبات الغذائية الآمنة للطلاب، مشيرة إلى ضرورة التخطيط المسبق لقائمة التسوّق الأسبوعية، لتجهيز الوجبات قبل ذهاب الطالب إلى المدرسية.

وأوضحت أن على ذوي الطلبة مراعاة أساسيات سلامة الغذاء أثناء عملية التسوّق، من فصل اللحوم والدواجن عن بقية الأغذية في عربة التسوق، وعزل الأغذية النيئة في أكياس محكمة الإغلاق، ووضع الأغذية المبردة والمجمدة في سلة التسوّق قبل عملية الدفع مباشرة، والحرص على تخزين الأغذية القابلة للتلف في الثلاجة خلال ساعتين من الشراء.