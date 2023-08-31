"نقل عجمان" تفحص 903 حافلات مدرسية للتأكد من جاهزيتها لنقل الطلبة

أكملت هيئة النقل في عجمان استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وبهدف تعزيز سلامة الطلبة وتوفير رحلة نقل مدرسية آمنة لطلاب المدارس في عجمان، أنجزت الهيئة فحص 903 حافلات مدرسية للتأكد من جاهزيتها لبدء نقل طلبة المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، المهندس سامي علي الجلاف، إنه تم التنويه على جميع المنشآت التعليمية بالالتزام باللوائح الخاصة بالنقل المدرسي للسنة الدراسية الجديدة من حيث الاشتراطات والمواصفات الداخلية والخارجية للحافلات المدرسية.

وأضاف أنه تم فحص 903 حافلات مدرسية للتأكد من جاهزيتها لبدء نقل طلبة المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن معايير السلامة المطلوبة، حيث وفرت الهيئة فاحصاً معتمداً للتأكد من سلامة الحافلات المدرسية ضمن اللائحة التي حددتها الهيئة للنقل المدرسي، والتي عممتها على كافة منشآت التعليم في إمارة عجمان، كاللون والعمر الافتراضي للحافلة وعدد الأبواب والمقاعد لضمان رحلة نقل مدرسي آمنة وخالية من الحوادث.

وذكر أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية لضمان استعدادهم لمواجهة أي مشاكل أو أزمات قد تواجه الطلبة أثناء رحلتهم في الحافلة المدرسية، مشيرة إلى أنه تم تدريب 1546مشرفا ومشرفة، وأصدرت 1378 تصريحاً لسائقي حافلات مدرسية.

وشملت الدورات برامج متخصصة في السلامة المرورية والإسعافات الأولية وطرق الإخلاء واستخدام الطفايات وكيفية التعامل مع أجهزة الحضور والانصراف و المام السائق أو المشرف بمسؤولياته وواجباته أثناء نقل الطلبة.