"الداخلية" تنفذ خطط وقائية لتعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس

أطلقت وزارة الداخلية حملتها التوعوية الموحدة " أبناؤنا أمانة" والتي تتعلق بتعزيز الحماية والوقاية والتوعية في المجالات المرورية وذلك مع بدء العام الدراسي، كما تنفذ الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مبادرة مجتمعية في العودة للمدارس.

واطلق المجلس المروري الاتحادي بمشاركة إدارات المرور بالدولة هذه الحملة لتكون شاملة ضمن جهود تعزيز الوعي وثقافة الوقاية والسلامة والحماية المجتمعية بما فيها المتعلقة بتعزيز التوعية المرورية وحماية الطرق ومستخدميها مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024 وللحفاظ على سلامة أرواح طلاب المدارس والعاملين من كافة الأخطار التي يتعرضون لها والسعي لتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية.

واستبقت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة هذه الحملة بمبادرة " يوم بلا حوادث " والتي خصصت لليوم الأول بالعام الدراسي إلى جانب الإعلان عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ خطط الاستعداد والجاهزية وتأمين مداخل المدارس والعمل على تحقيق انسيابية الطرق وتكثيف التوعية للسائقين ومشرفي الحافلات وحققت هذه المبادرة نجاحاً وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً.

وأكد رئيس مجلس المرور الاتحادي العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، أن الجهود متواصلة من خلال عمل تكاملي نستهدف فيها التوعية الشاملة من كافة المخاطر ، مشيراً إلى رؤية وأهمية التعاون بين كافة القطاعات الشرطية في توحيد جهودها في حملات موحدة للتوعية من كافة المخاطر المجتمعية والهدف واحد في تعزيز الأمن والسلامة والحماية المجتمعية.

وأشار الحارثي إلى أن خطة التوعية المرورية تتضمن التعاون مع جميع المعنيين بسلامة الطرق بالدولة في تعزيز الوعي المروري وتنفيذ الخطط الوقائية والتوعوية إلى جانب الخطوات المتخذة في تعزيز السلامة المرورية من خلال القوانين والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والوقاية على الطرق في سبيل خلق بيئة مرورية آمنة والمساهمة في تعزيز الوعي المروري بين كافة شرائح المجتمع.

وقال نواصل مع كل بداية عام دراسي جهودنا بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية من أجل العمل على توفير السلامة المرورية لطلبة المدارس الذي يتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بسلامة الطلاب ابتداءً من الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين سلامة الطلاب في المدارس.

وأوضح الحارثي أن خطة الحملة التوعوية تشتمل على تكثيف الدوريات المرورية لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لمنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب ، كما تم إعداد برنامج شامل لحملات التوعية المرورية وورش العمل للتعريف بالقواعد والأنظمة والإرشادات المرورية وبرامج التوعية والتثقيف لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بالتعاون مع كافة المعنيين بتوفير السلامة للطلاب، والعمل على نشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر نقاط التوعية المرورية على الطرق بالدولة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق عمل دوري مستمر من الخطط التوعوية والحملات الموسمية والتي تستهدف التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع خاصة النشء والشباب ، موضحاً أن الفعاليات التوعوية سوف تتنوع ضمن الحملة من معرض وورش ومحاضرات للطلبة في المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية إلى جانب سلسلة من الرسائل التوعية تبث بلغات متعددة عبر وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نفس السياق ذكرت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالوزارة والوحدات التنظيمية بالقيادات العامة للشرطة وبمشاركة متميزة مع مختلف الشركاء تنفذ مبادرة مجتمعية مع انطلاق العام الدراسي من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الانشطة والفعاليات المجتمعية في العودة للمدارس وذلك من منطلق الحرص على نشر التوعية المجتمعية والمساهمة الفعالة لضمان تأمين عودة الطلاب لمقاعد الدراسة ولتعزيز جودة الحياة.

وأكدت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة الحرص على زيادة الأنشطة والبرامج والخطط المجتمعية التوعوية المستهدفة للجمهور المدرسي لضمان سلامة وأمن الطلبة وذويهم وتساهم في نشر وتعزيز السلوكيات الإيجابية لجميع فئات المجتمع ، وتتمنى الإدارة العامة لحماية المجتمع أن يكون العام الدراسي عاماً سعيداً وموفقاً للطلبة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية والإدارية.