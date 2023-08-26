"الأرصاد": فرص لسقوط أمطار.. ورياح تصل إلى 40 كم/س

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً الأحد، رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف غرباً، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، بينما يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



وأشار إلى أن طقس الإثنين، يظل رطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائماً جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائماً جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.