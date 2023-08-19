5 إجراءات تُجنب الأطفال «السقوط من الشرفات»

وجّهت هيئة الشارقة للدفاع المدني خمسة إرشادات لوقاية الأطفال من حوادث السقوط من الشرفات، لاسيما خلال فترات الإجازات، التي تشهد عادة وقوع هذا النوع من الحوادث.

وحددت الهيئة خمسة إرشادات للوقاية من حوادث سقوط الأطفال من الشرفات، أولها عدم ترك الطفل بمفرده في المنزل أو الشرفة، والحرص على تركيب حاجز أكريليك على الشرفة (بعد الحصول على تصريح من البلدية)، مع التأكد دائماً من إغلاق باب الشرفة، وعدم فتحه إلا عند الحاجة، والحرص على وضع أقفال الأمان المناسبة للنوافذ وأبواب الشرفات، والتأكد من عدم وجود أثاث بالقرب من النوافذ أو الشرفات. وبدأت إدارة سلامة الطفل سلسلة زيارات ميدانية إلى الأبراج والأبنية الواقعة في مناطق ومدن الشارقة، للتوعية بالمخاطر التي قد تهدّد حياة الأطفال في المنازل، وتقديم النصائح والإرشادات العملية، كجزء من مبادرة «التحذير من مخاطر السقوط من الشرفات».

ونصحت الأهالي باتباع إجراءات احترازية أخرى لحماية الأطفال من المخاطر. كما دعت إلى التعاون مع المؤسسات المعنية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال، حيث تعدّ حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة، ثاني أسباب الوفاة غير المتعمدة في العالم، وتعد فئة الأطفال الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت نائب مدير إدارة سلامة الطفل، نهلة السعدي: «نسعى دائماً لحماية الأطفال من المخاطر، ونرصد أبرز الممارسات الخطأ التي تؤدي إلى حوادث مأساوية لهم. ومن هذه الممارسات، ما يتسبب في حالات سقوط الأطفال من الشرفات أو النوافذ المرتفعة في مراحل نموهم المبكرة، حيث يزداد فضولهم للتعرف إلى البيئة المحيطة، وقد يقومون بسلوكات تدفعهم للإقدام على المخاطر، دون وعي منهم بالعواقب». وأضافت أن «ضعف إشراف الوالدين أو المشرفين على الأطفال من أكثر الأسباب المؤدية إلى سقوطهم من الأماكن المرتفعة، وهذا يعني أن هذه الحوادث يمكن تجنبها باتخاذ بعض الإجراءات البسيطة».

وأكدت أن «الإدارة تركز على نشر الوعي والتعريف بوسائل تحقق أمان الأطفال في المنزل، خصوصاً في الشرفات وبالقرب من النوافذ، التي لا تتطلب كلفة كبيرة أو جهداً مضنياً. ويمكن للأهل أن يضمنوا من خلالها حماية أبنائهم من خطر السقوط، وتجنيبهم عواقب مأساوية، تترك أثرها العميق والمحزن في قلوبهم طوال حياتهم».