10 ملايين مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

كشفت هيئة النقل في عجمان أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة بلغ 10 ملايين و125 ألف و258 مستخدماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدد رحلات بلغ 5 ملايين و193 ألف و9 رحلات بنسبة زيادة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة النقل في عجمان، المهندس سامي علي الجلاف، إن مركبات الأجرة تعد من أهم وسائل النقل في منظومة النقل بإمارة عجمان، وذلك لما توليه الهيئة من اهتمام بخدمة نقل المستخدمين من خلال توفير خدمة متميزة ذات جودة عالية.

وأضاف أن أسطول مركبات الأجرة مجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في توفير الراحة والأمان للمستخدمين ومنها توفير كاميرات مراقبة مع نظام تحديد المواقع بشكل لحظي لكافة أسطول مركبات الأجرة وتوفير أجهزة الدفع الرقمي للرحلات.

ولفت بأنه يمكن طلب مركبة أجرة من خلال قنوات متعددة تناسب كافة الفئات المختلفة للمستخدمين منها تطبيق (route) المتوفر على (app store) أو (google play)، والذي يمكّن المستخدمين من تحديد وجهتهم و دفع تكلفة الرحلة قبل الانطلاق، أو عن طريق الاتصال أو التواصل عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم 600599997.